Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

22 февраля 2018, 12:08

Мороз нипочем: лучшие способы согреться в аномально холодную погоду

город погода

На этой неделе температура в столице может опуститься до минус 25 градусов. В МЧС порекомендовали москвичам лишний раз не выходить из дома в морозы. Если же такая необходимость возникла, стоит теплее одеваться и на улице побольше двигаться. Корреспонденты канала Москва 24 собрали лучшие советы, как согреться и не заболеть в аномально холодную погоду.

Правильный рацион

Диетологи советуют в холода придерживаться правильного питания. Прежде всего это мясные и рыбные продукты, фрукты и овощи. Ведь именно от рациона зависит наш иммунитет.

Врач-диетолог Елена Соломатина советует есть чеснок и лук, так как они являются натуральными антибиотиками. Также не стоит забывать про хурму, в которой содержится большое количество бета-каротина и йода. Эти элементы укрепляют и защищают нашу слизистую и не дают вирусам проникнуть в организм.

Кроме того, в холодную погоду нужно, по словам диетолога, употреблять соленые и моченые фрукты и овощи. В первую очередь стоит запастись квашеной капустой: в ней даже больше витамина С, чем в свежей.

Отказ от спиртного

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Специалист по выживанию в экстремальных условиях Бек Ибрагимбеков утверждает, что в морозную погоду худший помощник для организма – это алкоголь.

При его употреблении нам только кажется, что стало теплее. На самом деле алкогольные напитки расширяют поры, и организм, наоборот, сбрасывает остатки тепла.

Теплая одежда

Фото: YAY/ТАСС

Еще один важный совет в мороз – это правильно одеваться. Однако, по словам экспертов, многие этим пренебрегают. Например, модные голые щиколотки у подростков могут привести к радикулиту, ревматизму, а у молодых людей – к простатиту.

Также есть некоторые народные лайфхаки, которые помогают согреться в аномальные морозы. Но главное – не переборщить.

  • Сухая горчица, которую можно засыпать в носок по ложке в каждый (от 20 рублей);
  • Термобелье (от 1,5 тысячи рублей);
  • USB-перчатки, которые работают от ноутбука или переносного аккумулятора (от 500 рублей);
  • Солевые стельки многоразового использования (от 350 рублей);
  • Термохимические грелки (от 30 рублей).

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать