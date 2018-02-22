Мороз нипочем: лучшие способы согреться в аномально холодную погоду

На этой неделе температура в столице может опуститься до минус 25 градусов. В МЧС порекомендовали москвичам лишний раз не выходить из дома в морозы. Если же такая необходимость возникла, стоит теплее одеваться и на улице побольше двигаться. Корреспонденты канала Москва 24 собрали лучшие советы, как согреться и не заболеть в аномально холодную погоду.

Правильный рацион

Диетологи советуют в холода придерживаться правильного питания. Прежде всего это мясные и рыбные продукты, фрукты и овощи. Ведь именно от рациона зависит наш иммунитет.

Врач-диетолог Елена Соломатина советует есть чеснок и лук, так как они являются натуральными антибиотиками. Также не стоит забывать про хурму, в которой содержится большое количество бета-каротина и йода. Эти элементы укрепляют и защищают нашу слизистую и не дают вирусам проникнуть в организм.

Кроме того, в холодную погоду нужно, по словам диетолога, употреблять соленые и моченые фрукты и овощи. В первую очередь стоит запастись квашеной капустой: в ней даже больше витамина С, чем в свежей.

Отказ от спиртного

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Специалист по выживанию в экстремальных условиях Бек Ибрагимбеков утверждает, что в морозную погоду худший помощник для организма – это алкоголь.

При его употреблении нам только кажется, что стало теплее. На самом деле алкогольные напитки расширяют поры, и организм, наоборот, сбрасывает остатки тепла.

Теплая одежда

Фото: YAY/ТАСС

Еще один важный совет в мороз – это правильно одеваться. Однако, по словам экспертов, многие этим пренебрегают. Например, модные голые щиколотки у подростков могут привести к радикулиту, ревматизму, а у молодых людей – к простатиту.

Также есть некоторые народные лайфхаки, которые помогают согреться в аномальные морозы. Но главное – не переборщить.