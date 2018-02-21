Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

21 февраля 2018, 17:29

Арктическое вторжение. Как Москва готовится к аномальным морозам

ЖКХ погода

Морозы ждут москвичей не только до конца февраля, но и в начале весны. Первый день марта, по прогнозам, будет холодным и снежным: минус 19 градусов ранним утром (с трех ночи до девяти утра) и минус 15 градусов днем, когда возможен и легкий снег.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

К аномально низким температурам в конце февраля город готов. Об этом порталу Москва 24 сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Город готов к аномальным явлениям погоды. Сейчас энергосистема, теплосистема и система водоснабжения работают без сбоев. Никаких нареканий от населения нет.
Петр Бирков
заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства


По его словам, устранять последствия ЧП в столице готовы 659 аварийных бригад и практически 745 единиц спецтехники. Кроме того, подготовлены более 2,5 тысячи дизель-генераторных установок и мобильные котельные.

Бирюков отметил, что запас систем ресурсоснабжения в Москве рассчитан на бесперебойное обеспечение потребителей теплом, электроэнергией и водой при морозах в 30-40 градусов.

Заммэра напомнил, что в начале февраля в столице прошли аномальные снегопады. "При февральской норме 36 сантиметров снега за первые два дня выпало 48 сантиметров осадков. На сегодняшний день высота снежного покрова достигает уже 72 сантиметров, при этом город работает", – сказал он.

Для бесперебойного обеспечения города электроэнергией, теплом и горячей водой компании "Мосэнерго" и МОЭК переходят на усиленный режим работы. Как сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе "Мосэнерго", на относящихся к компании ТЭЦ сформированы необходимые запасы резервного топлива, а в филиалах компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, дополнительно протестировали систему оповещения в случае возникновения аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций. В компании отметили, что "Мосэнерго" располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок в период низких температур.

Режим повышенной готовности также вводит ПАО "МОЭК". "Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов ПАО "МОЭК", оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей", – рассказали в пресс-службе компании порталу Москва 24.

В круглосуточном режиме осуществляется работа аварийных служб, в режиме повседневной деятельности обеспечено взаимодействие со службами МЧС города Москвы. В постоянной готовности находятся собственные профессиональные подразделения спасателей.
пресс-служба компании "Мосэнерго"

До конца февраля, на период морозов, сотрудники МОЭК будут чаще устраивать обходы и объезды тепломагистралей, осматривать оборудование и сооружения на тепловых сетях. К устранению аварий подготовлена техника: 17 передвижных бойлерных установок, 606 единиц аварийно-ремонтной техники, в том числе 180 аварийно-ремонтных машин (из них 95 – с передвижными дизельными электростанциями), 75 экскаваторов и 31 автокран.

Компания "МОЭК" просит жителей города во время холодов соблюдать осторожность: не приближаться к местам, где идет пар. При их обнаружении на улице удалиться на безопасное расстояние, не наступать в горячую воду, вытекающую на поверхность, не допускать к месту происшествия детей. Об аварийных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать на горячую линию МОЭК по телефону +7 (495) 539-59-59.


По прогнозу Гидрометцентра, температура в конце февраля будет ниже нормы почти на 10 градусов. Понижение столбика термометра начнется 22 февраля. В ночь с 22 на 23 февраля температура понизится до минус 18‒20 градусов.

Ночью будет около минус 20 градусов, по области ‒ до минус 25‒26. Днем в послеполуденные часы температура составит минус 10‒16 градусов. Будет настоящий мороз, настоящая мужская погода, которая будет полностью соответствовать празднику 23 февраля.
Роман Вильфанд
директор Гидрометцентра


По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, морозы продержатся до конца февраля. "Такое изменение температуры обусловлено ростом давления и переносом воздушных масс с северо-востока", ‒ пояснил глава Гидрометцентра.

В субботу днем столбик термометра опустится до минус 12‒14 градусом, а ночью перейдет планку минус 20. Следующие два дня, 25 и 26 февраля, по прогнозам Гидрометцентра, будут самыми холодными за всю зиму. Ночью ожидается 25-градусный мороз, а днем ‒ от минус 13 до минус 18. Потепление наступит во вторник, 27 февраля. Ночью этого дня температура не опустится ниже 18 градусов, а днем ‒ ниже 15 градусов.

Прогноз погодного центра "Фобос" пессимистичнее. В ночь с 22 на 23 февраля температура понизится до минус 19, а с шести утра до обеда еще на одно деление ‒ до минус 20 градусов. Днем 23 февраля будет ясно и морозно ‒ минус 13‒14 градусов. В субботу погода сохранится на том же уровне, а вот в воскресенье утром, 25 февраля, столбик термометра установит первый рекорд зимы ‒ минус 24 градуса.

Днем немного потеплеет, но мороз сохранится ‒ минус 18. К вечеру 20-градусный мороз вернется, и столбик термометра опустится ранним утром 26 февраля до минус 25.

В следующие два дня, 27 и 28 февраля, центр "Фобос" прогнозирует аномальный для Москвы мороз. В ранние часы, с трех ночи до девяти утра, ожидается минус 27 градусов. При этом днем температура не опустится ниже 20 градусов и будет на уровне минус 17‒19 градусов.

Ссылки по теме

Казанцева Светлана

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать