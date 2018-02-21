Арктическое вторжение. Как Москва готовится к аномальным морозам

Морозы ждут москвичей не только до конца февраля, но и в начале весны. Первый день марта, по прогнозам, будет холодным и снежным: минус 19 градусов ранним утром (с трех ночи до девяти утра) и минус 15 градусов днем, когда возможен и легкий снег.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

К аномально низким температурам в конце февраля город готов. Об этом порталу Москва 24 сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Петр Бирков заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Город готов к аномальным явлениям погоды. Сейчас энергосистема, теплосистема и система водоснабжения работают без сбоев. Никаких нареканий от населения нет.



По его словам, устранять последствия ЧП в столице готовы 659 аварийных бригад и практически 745 единиц спецтехники. Кроме того, подготовлены более 2,5 тысячи дизель-генераторных установок и мобильные котельные.

Бирюков отметил, что запас систем ресурсоснабжения в Москве рассчитан на бесперебойное обеспечение потребителей теплом, электроэнергией и водой при морозах в 30-40 градусов.

Заммэра напомнил, что в начале февраля в столице прошли аномальные снегопады. "При февральской норме 36 сантиметров снега за первые два дня выпало 48 сантиметров осадков. На сегодняшний день высота снежного покрова достигает уже 72 сантиметров, при этом город работает", – сказал он.

Для бесперебойного обеспечения города электроэнергией, теплом и горячей водой компании "Мосэнерго" и МОЭК переходят на усиленный режим работы. Как сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе "Мосэнерго", на относящихся к компании ТЭЦ сформированы необходимые запасы резервного топлива, а в филиалах компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, дополнительно протестировали систему оповещения в случае возникновения аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций. В компании отметили, что "Мосэнерго" располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок в период низких температур.

Режим повышенной готовности также вводит ПАО "МОЭК". "Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов ПАО "МОЭК", оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей", – рассказали в пресс-службе компании порталу Москва 24.



пресс-служба компании "Мосэнерго" В круглосуточном режиме осуществляется работа аварийных служб, в режиме повседневной деятельности обеспечено взаимодействие со службами МЧС города Москвы. В постоянной готовности находятся собственные профессиональные подразделения спасателей.

До конца февраля, на период морозов, сотрудники МОЭК будут чаще устраивать обходы и объезды тепломагистралей, осматривать оборудование и сооружения на тепловых сетях. К устранению аварий подготовлена техника: 17 передвижных бойлерных установок, 606 единиц аварийно-ремонтной техники, в том числе 180 аварийно-ремонтных машин (из них 95 – с передвижными дизельными электростанциями), 75 экскаваторов и 31 автокран.

Компания "МОЭК" просит жителей города во время холодов соблюдать осторожность: не приближаться к местам, где идет пар. При их обнаружении на улице удалиться на безопасное расстояние, не наступать в горячую воду, вытекающую на поверхность, не допускать к месту происшествия детей. Об аварийных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать на горячую линию МОЭК по телефону +7 (495) 539-59-59.



По прогнозу Гидрометцентра, температура в конце февраля будет ниже нормы почти на 10 градусов. Понижение столбика термометра начнется 22 февраля. В ночь с 22 на 23 февраля температура понизится до минус 18‒20 градусов.



Роман Вильфанд директор Гидрометцентра Ночью будет около минус 20 градусов, по области ‒ до минус 25‒26. Днем в послеполуденные часы температура составит минус 10‒16 градусов. Будет настоящий мороз, настоящая мужская погода, которая будет полностью соответствовать празднику 23 февраля.



По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, морозы продержатся до конца февраля. "Такое изменение температуры обусловлено ростом давления и переносом воздушных масс с северо-востока", ‒ пояснил глава Гидрометцентра.

В субботу днем столбик термометра опустится до минус 12‒14 градусом, а ночью перейдет планку минус 20. Следующие два дня, 25 и 26 февраля, по прогнозам Гидрометцентра, будут самыми холодными за всю зиму. Ночью ожидается 25-градусный мороз, а днем ‒ от минус 13 до минус 18. Потепление наступит во вторник, 27 февраля. Ночью этого дня температура не опустится ниже 18 градусов, а днем ‒ ниже 15 градусов.

Прогноз погодного центра "Фобос" пессимистичнее. В ночь с 22 на 23 февраля температура понизится до минус 19, а с шести утра до обеда еще на одно деление ‒ до минус 20 градусов. Днем 23 февраля будет ясно и морозно ‒ минус 13‒14 градусов. В субботу погода сохранится на том же уровне, а вот в воскресенье утром, 25 февраля, столбик термометра установит первый рекорд зимы ‒ минус 24 градуса.

Днем немного потеплеет, но мороз сохранится ‒ минус 18. К вечеру 20-градусный мороз вернется, и столбик термометра опустится ранним утром 26 февраля до минус 25.

В следующие два дня, 27 и 28 февраля, центр "Фобос" прогнозирует аномальный для Москвы мороз. В ранние часы, с трех ночи до девяти утра, ожидается минус 27 градусов. При этом днем температура не опустится ниже 20 градусов и будет на уровне минус 17‒19 градусов.