Синоптики рассказали о небольшом потеплении в субботу в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода без осадков установится в Москве и Подмосковье в субботу, 2 ноября. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов", – информируют синоптики.

Уточняется, что в столице будет дуть западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке в 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 70%.

По прогнозам синоптиков, в День народного единства в Москве потеплеет еще больше. При этом праздник могут омрачить локальные дожди.

В Гидрометцентре заявили, что москвичам не стоит бояться зимней погоды в ближайшее время. Средняя температура в городе опустится ниже нуля только в самом конце осени.