Специалисты МГУ выяснили, что для китайцев еда – одна из главных ценностей

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Специалисты экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова выяснили, что представители китайской культуры чаще упоминают слово "еда" в разговоре о важных вещах в жизни. С результатами исследования ознакомилась "Газета.ру".

В исследовании приняли участие более 800 россиян и 500 китайцев. Им было предложено назвать три слова на родном языке, которые ассоциируются у них с самыми важными вещами в жизни.

Результаты опроса показали, что у русских и китайцев есть много общего. Так, "семья" оказалась в первой тройке самых популярных слов у обеих групп. Однако слово "еда" у китайцев встречается гораздо чаще, чем у русских. Слово "мир" русские респонденты называли реже.

По словам доцента экономического факультета МГУ Дениса Андреюка, смыслы, связанные с этими словами, определяют основные различия в ценностях двух культур.

"Если акцентировать внимание на словах, которые отличаются, люди двух разных культур могут начать конфликтовать. Однако, если усилить смыслы, которые встречаются с одинаковой частотой, это может создать атмосферу взаимного доверия", – подчеркнул он.

Специалисты МГУ отметили, что данные исследования могут быть использованы при создании искусственного интеллекта, который будет помогать в переговорах между двумя странами.

Между тем ученые из Китая провели анализ 276 медицинских исследований из 50 стран, чтобы выяснить, в какой стране больше всего близоруких детей. Согласно их данным, наиболее высокая распространенность миопии (близорукости) среди молодежи наблюдается в Японии (85,95%), Южной Корее (73,94%) и России (46,17%). По статистике, глобальная распространенность миопии среди детей (5–12 лет) и подростков (13–19 лет) составляет 30,47%.