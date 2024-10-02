Эксперт Тихомиров: волна грибов ожидается в Подмосковье после первых выходных октября

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Новая волна грибов ожидается в лесах Московской области после первых выходных октября. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

Специалист отметил, что из-за жары и дефицита осадков в сентябре грибов в подмосковных лесах практически не было. Но сейчас ситуация меняется: прошедшие в последние выходные сентября дожди и похолодание могут поспособствовать росту грибов в регионе.



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы После дождей грибам для роста нужна хотя бы неделя-полторы, так что после первых выходных октября можно идти в лес. Особенно есть надежда на юго-запад, запад и северо-запад Московской области, потому что там проходил фронт и были обильные осадки.

"В лесах региона могут появиться белые еловые, подосиновики, рыжики и маслята. Грибные мушки уже погибли, поэтому дары леса будут чистыми", – указал эксперт.

По прогнозу специалиста, в этом году грибной сезон продлится до середины ноября.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов россиянам грозит штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 4 лет. В частности, в стоп-листе находится такой редкий гриб, как рядовка мацутакэ.