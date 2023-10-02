Минувший сентябрь стал самым жарким в Японии с 1898 года

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Сентябрь 2023 года стал самым жарким в Японии за последние 125 лет. Об этом сообщается на сайте Japan Meteorological Agency.

Среднемесячная температура в Японии в сентябре оказалась на 2,66 градуса выше, чем за период с 1991 по 2020 годы. До этого рекорд 125-летней давности побил первый осенний месяц 2012 года.

Помимо этого, прошедшее в Японии лето также стало самым жарким с 1898 года.

Ранее рекордно теплый сентябрь зафиксировали в Москве. Он стал самым жарким в городе за последние 176 лет. Среднесуточная температура по итогам первого осеннего месяца составила 15,5 градуса, что оказалось более чем на три градуса выше климатической нормы.



Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений