Более 200 тыс предметов передали москвичи в рамках акции "Соберем ребенка в школу"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве подвели итоги благотворительной акции "Соберем ребенка в школу". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Всего в пункты сбора принесли более 200 тысяч канцелярских товаров, школьной формы, книг и других предметов для школьников, уточняется в сообщении.
Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что акция проходила в течение месяца.
"Удалось собрать более тысячи индивидуальных школьных комплектов, которые станут для первоклассников очень нужным подарком. Все наборы были переданы в столичные благотворительные организации, а затем их направили детям", – заявила специалист.
В 2021 году на аналогичной акции были собраны 16,8 тысячи предметов для школьников. Увеличить объемы помощи удалось за счет расширения сети сборных пунктов.
Ранее в сентябре сообщалось о запуске второго штаба акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Он располагается на юго-западе столицы.
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