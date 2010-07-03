Спевшая в метро Лос-Анджелеса бездомная россиянка покорила американцев

02 октября, 20:34
02 октября, 20:34
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Фото: соцсети
Видео поющей в метро Лос-Анджелеса женщины, опубликованное в Twitter местной полицией, набрало более 900 тысяч просмотров. Как выяснили журналисты Los Angeles Times, ей оказалась 52-летняя уроженка России по имени Эмили Замурка, переехавшая в США около 30 лет назад.
В ролике она исполняет арию из оперы итальянского композитора Пуччини. По словам женщины, она училась в музыкальной школе по классу скрипки и фортепиано. Петь же научилась, подражая оперным исполнителям, которых видела в российских телепередачах.
Сначала Замурка работала в ресторанах и домах престарелых в Миссури, а затем перебралась в Ванкувер, где давала уроки по игре на пианино в одной из церквей. Из-за проблем с поджелудочной железой женщине пришлось лечь в больницу.
4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019
Замурка продолжила заниматься музыкой, но денег не хватало, и ей пришлось играть на скрипке на улицах города. Однажды на нее напали и сломали инструмент. Замурка не смогла оплатить счета, и ее попросили съехать со съемной квартиры.
После публикации видео с россиянкой, которая живет на улице на соцвыплату в 400 долларов, связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук и предложил ей работу.
В субботу, 5 октября, Замурка споет на открытии квартала Маленькая Италия в Лос-Анджелесе. Полиция Лос-Анджелеса также работает над тем, чтобы Замурка получила постоянную работу и жилье, а благотворительный фонд GoFundMe собрал более 46 тысяч долларов на помощь женщине.
Ранее в Сети опубликовали ролик на тему помощи бездомным, снятый в Татарстане. На кадрах две гламурные близняшки кормят бездомного роллами с имбирем. Ролик собрал массу критических комментариев.
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