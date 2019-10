Спевшая в метро Лос-Анджелеса бездомная россиянка покорила американцев

Видео поющей в метро Лос-Анджелеса женщины, опубликованное в Twitter местной полицией, набрало более 900 тысяч просмотров. Как выяснили журналисты Los Angeles Times, ей оказалась 52-летняя уроженка России по имени Эмили Замурка, переехавшая в США около 30 лет назад.

В ролике она исполняет арию из оперы итальянского композитора Пуччини. По словам женщины, она училась в музыкальной школе по классу скрипки и фортепиано. Петь же научилась, подражая оперным исполнителям, которых видела в российских телепередачах.

Сначала Замурка работала в ресторанах и домах престарелых в Миссури, а затем перебралась в Ванкувер, где давала уроки по игре на пианино в одной из церквей. Из-за проблем с поджелудочной железой женщине пришлось лечь в больницу.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX