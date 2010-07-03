Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за порывистого ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе с 3 по 5 октября из-за ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении. Предупреждение действует с 09:00 3 октября до 07:00 5 октября.

Ранее сообщалось, что в четверг температура воздуха в городе может приблизится к рекордным значениям. Днем 3 октября воздух в городе может прогреться до +20 градусов. Ночью 4 октября будет еще тепло, однако уже днем температура воздуха начнет стремительно снижаться, придут дожди.

Уже на предстоящих выходных москвичей ожидает пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура днем будет держаться на уровне +9...+10 градусов. По ночам она может понижаться до 0.

Столицу периодически будут накрывать дожди разной степени интенсивности и продолжительности. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным, на уровне 740 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенья оно достигнет нормального уровня – 746 миллиметров ртутного столба.

