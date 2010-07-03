Облачная погода и дождь ожидаются в среду в Москве

Облачная с прояснениями погода, а также дождь ожидает столичный регион в среду, 2 октября. Об этом информирует портал "Метеоновости".
"Воздух прогреется до 13-15 градусов тепла", – отмечают синоптики.
В сообщении уточняется, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба
Синоптики добавляют, что для большинства метеочувствительных людей почти в два раза повышается риск метеопатических осложнений. Подобные явления могут сопровождаться симптомами обострения или общего ухудшения самочувствия.
Ранее в столице продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 09:00 30 сентября.
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