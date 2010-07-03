Температура в Москве приблизится к рекордным значениям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг температура воздуха в городе может приблизится к рекордным значениям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Метеорологи отмечают, что днем 3 октября воздух в городе может прогреться до +20 градусов. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха (+24 градуса) на станции ВДНХ 3 октября отмечался в 1915 году.

По данным синоптиков, ночью 4 октября будет еще тепло, однако уже днем температура воздуха начнет стремительно снижаться, придут дожди.

Ранее сообщалось, что на предстоящих выходных москвичей ждет пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура днем будет держаться на уровне +9...+10 градусов. По ночам она может понижаться до 0.

Столицу периодически будут накрывать дожди разной степени интенсивности и продолжительности. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным, на уровне 740 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенья оно достигнет нормального уровня – 746 миллиметров ртутного столба.

