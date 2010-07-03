В Госдуме выступили против выдачи медсправок без прохождения водительской комиссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Идею выдавать справки будущим автомобилистам после диспансеризации без прохождения водительской медкомиссии не одобрили в Госдуме.

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин напомнил, что посещение психиатра и нарколога не входит в диспансеризацию, поэтому ее недостаточно. При выдаче разрешения водителю обязательно необходимо проверять психическое здоровье, подчеркнул он.

"Надо иметь в виду, что при выдаче разрешения водителю обязательное условие – оценивать психическое здоровье, включая наркологическое", – цитирует депутата Агентство "Москва".

По его словам, диспансеризация может быть дополнительным к водительской медкомиссии исследованием. Инициативу нужно обсуждать, заключил Говорин.

СМИ сообщали, что в ГИБДД предлагают выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации в рамках национального проекта "Здравоохранение". В таком случае будущим водителям не придется проходить медкомиссию.

Это не единственное запланированное нововведение от ГИБДД. Там также хотят дать возможность будущим водителям оспаривать результаты экзаменов на получение прав. Аннулировать отрицательную оценку могут в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора. Проект постановления внесли на рассмотрение в правительство.

Кроме того, в России собираются внедрить электронную версию водительского удостоверения. Для этого предстоит модернизировать оборудование и изменить нормативные правовые акты.