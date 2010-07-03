В Госдуме выступили против выдачи медсправок без прохождения водительской комиссии

09:12
09:12
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Идею выдавать справки будущим автомобилистам после диспансеризации без прохождения водительской медкомиссии не одобрили в Госдуме.
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин напомнил, что посещение психиатра и нарколога не входит в диспансеризацию, поэтому ее недостаточно. При выдаче разрешения водителю обязательно необходимо проверять психическое здоровье, подчеркнул он.
"Надо иметь в виду, что при выдаче разрешения водителю обязательное условие – оценивать психическое здоровье, включая наркологическое", – цитирует депутата Агентство "Москва".
По его словам, диспансеризация может быть дополнительным к водительской медкомиссии исследованием. Инициативу нужно обсуждать, заключил Говорин.
СМИ сообщали, что в ГИБДД предлагают выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации в рамках национального проекта "Здравоохранение". В таком случае будущим водителям не придется проходить медкомиссию.
Это не единственное запланированное нововведение от ГИБДД. Там также хотят дать возможность будущим водителям оспаривать результаты экзаменов на получение прав. Аннулировать отрицательную оценку могут в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора. Проект постановления внесли на рассмотрение в правительство.
Кроме того, в России собираются внедрить электронную версию водительского удостоверения. Для этого предстоит модернизировать оборудование и изменить нормативные правовые акты.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: