Дни открытых дверей стартовали в новом комплексе ДГКБ святого Владимира

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве стартовали дни открытых дверей в новом комплексе детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира. Горожане могут первыми изнутри увидеть одно из самых современных и высокотехнологичных медучреждений России, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в здании оборудовали 15 инновационных операционных, Центр гравитационной хирургии крови, палаты с возможностью совместного пребывания детей и родителей, игровые зоны и комнаты отдыха. В рамках дней открытых дверей для юных гостей подготовили программу с яркими представлениями и призами. Ребята в игровой форме смогут узнать, как заботиться о своем здоровье.

"Мы надеемся, что эти экскурсии помогут малышам преодолеть страх перед врачами и сформировать правильное отношение к своему здоровью", – добавила Ракова.

Экскурсии будут проходить до 11 сентября по адресу улица Матросская Тишина, дом 12А. В будние дни посетить больницу можно с 14:00 до 18:20, в выходные – с 10:00 до 18:20. Вход свободный по предварительной регистрации.

При строительстве нового здания специалисты применили энергоэффективные технологии и задействовали современные архитектурные решения, рассказал глава департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров. Одной из главных особенностей объекта он назвал три стеклянных атриума высотой более 30 метров, которые создают светлое и открытое пространство.

Диагностические и лечебные процедуры будут проводиться под одной крышей, поэтому пациентам не придется переходить из одного корпуса в другой. На крыше ДГКБ сделали вертолетную площадку, чтобы принимать экстренных пациентов, указал Александров.

