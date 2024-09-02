Замначальника МЖИ Селиверстов рассказал, что в ЮАО прошел форум "Мамин час"

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Форум для молодых родителей в рамках проекта "Мамин час" прошел в районе Зябликово. Об этом сообщил инициатор проекта, заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

"Многие молодые мамы, проживающие в Южном округе столицы, высказывались за то, чтобы при создании подобных детских центров были предусмотрены активности и развивающие занятия для детей. Гости форума в Зябликове, пришедшие с детьми, смогли протестировать ряд возможных активностей: батуты, гигантские настольные игры, дартс и другие. Также перед гостями выступила певица Анастасия Лето", – сказал Селиверстов.

Он добавил, что на территории спортивного кластера на Ореховом бульваре организовали площадку для обсуждения развития проекта в ЮАО с участием актрисы Зои Бербер.

Селиверстов отметил, что проект "Мамин час" может стать серьезной поддержкой молодым родителям, которые не могут рассчитывать на помощь близких родственников. По задумке он представляет собой "перехватывающие" детские центры, где можно оставить ребенка на несколько часов.

"Нам важен живой диалог. Появилась идея собрать заинтересованных родителей, пообщаться, обменяться мнениями и подвести первые итоги. По данным летнего опроса, более 5 тысяч жителей Южного округа высказались в поддержку проекта. Инициативу также поддержали депутат Госдумы Юлия Дрожжина и общественный деятель Андрей Ковалев", – пояснил Селиверстов.

Бербер, которая стала мамой во второй раз, посетила форум с дочерью Надеждой. Она поделилась с молодыми мамами секретами совмещения материнства с публичной профессией.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить пособие по уходу за ребенком. Партия ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила установить минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе. Помимо этого, депутаты предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя.