Биолог Лялина: вызывающие менингит бактерии водятся в грязных кофемашинах

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Вызывающие менингит бактерии могут размножаться в кофемашинах. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на биолога Ирину Лялину.

"Кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, при этом сотрудники и обслуживающий персонал могут пренебречь чисткой данного прибора. Хотя в кофемашинах могут завестись и размножиться различные бактерии – ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи", – уточнила она.

Чаще всего их можно увидеть в наиболее влажных зонах, например, в сосуде с водой, капсульной камере, на фильтре или в месте, где остается кофейная гуща. Такие организмы могут быть жизнеспособны и при температуре до 96 градусов.

Внутри кофемашины можно также найти энтерококки, которые могут спровоцировать развитие менингита. Задержка в развитии, глухота и эпилепсия – это осложнения, которые могут возникать после упомянутого заболевания. Также вредные бактерии могут вызывать проблемы с кишечником и мочеполовой системой.

Пыль самого разного происхождения и молекулы пластика могут содержаться в чае в пакетиках, предупредила ранее врач-диетолог Елена Соломатина. В целом при выборе чая лучше ориентироваться на крупнолистовой в прозрачной упаковке, которая позволяет увидеть продукт. Он должен быть цельным, без примесей мелкого раскрошенного сырья, пояснила эксперт.

