Православная ярмарка откроется в парке "Сокольники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Православная ярмарка "Артос" будет действовать на Фестивальной площади парка "Сокольники" с 8 по 13 сентября, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Оно объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья России, Белоруссии, Грузии и Украины. В отделе отметили, что ярмарка проходит в пятый раз и организована с целью приобщения жителей к православной культуре. Всего на ней будут представлены более 200 участников.

"В экспозиции будут представлены иконы, духовная литература, ювелирные изделия, церковная утварь. Здесь же посетителей ждет большой выбор монастырского масла и солений, меда и продуктов пчеловодства, лечебных мазей, чая и травяных сборов", – рассказали в Синодальном отделе.

Там добавили, что на мероприятии будут присутствовать и светские предприятия. Они предложат экологически чистые фермерские продукты, сладости, изделия народных промыслов, одежду из натуральной ткани.

В Синодальном отделе подчеркнули, что ярмарка пройдет с соблюдением всех правил санитарной безопасности. Посетители ярмарки должны будут носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. На территории мероприятия будут установлены санитайзеры. Персонал и участники будут соблюдать масочно-перчаточный режим.

Ранее стало известно, что в лектории павильона ВДНХ "Рабочий и колхозница" запустят цикл лекций, посвященный истории русской моды и роскоши. 8 сентября его представит исследователь моды Тим Ильясов. Цикл лекции продлится до октября и включает в себя семь встреч.