Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

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В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,93 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.

Москва входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель в столице составляет 0,2%.

За последние сутки в России подтвердили 4 952 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 196 случаев не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 625 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавирусной инфекции.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

