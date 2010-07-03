Психолог рассказал, как выиграть спор у женщины

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Клинический психолог Михаил Хорс прокомментировал вывод шведских ученых о том, что женщины лучше запоминают конкретные даты, время и обстоятельства, так что обладают преимуществом перед мужчинами в споре. По словам эксперта, рассуждать такими общими категориями неверно, так как и женщины, и мужчины бывают очень разными, передает ИА "НСН".

"Бывают и мужчины, сконцентрированные на мелочах, бывают и женщины, которые широкими мазками мыслят. При этом могут не помнить, какого цвета стол на кухне", – отметил Хорс.

Он добавил, что выиграть спор можно, только если оба человека хотят прийти к компромиссу, а не продемонстрировать свое преимущество.

"В споре можно победить, если быть спокойным. И этому спокойствию можно тренироваться. А нервничает тот, кто считает, что знает, как должно быть. И если против такого собеседника провести некую манипуляцию, то можно вывести человека из равновесия", – подытожил психолог.

Ранее ученые из Каролинского института в Швеции изучили результаты более 600 исследований и сформулировали основные различия между женской и мужской памятью. Оказалось, что у женщин более развита эпизодическая и сенсорная память, так что они лучше разбираются в запахах и запоминают лица и мелкие подробности своей жизни. Мужчины же легче усваивают пространственную информацию, что помогает им лучше ориентироваться на местности.