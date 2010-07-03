Ученые сравнили женскую и мужскую память

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из Каролинского института в Швеции изучили результаты более 600 исследований, затронувших свыше 1,2 миллиона человек, и сформулировали основные различия между женской и мужской памятью, сообщает издание Daily Mail.

Оказалось, что у женщин лучше развита эпизодическая и сенсорная память, так что они лучше разбираются в запах и запоминают лица и мелкие подробности своей жизни.

Мужчины же легче усваивают пространственную информацию, что помогает им лучше ориентироваться на местности.

Эксперты при этом отмечают, что эпизодическая память более подвержена влиянию негативных факторов, например, стресса или недостатка сна.

Ранее ученые из США нашли взаимосвязь между оптимизмом и долголетием. В течение 10–30 лет они проводили исследование среди более чем 69 тысяч женщин в возрасте 58–86 лет и 1400 мужчин от 41 до 90 лет и пришли к выводу, что оптимисты, как правило, живут дольше, чем люди с мрачным взглядом на действительность. Выяснилось, что у наиболее оптимистично настроенных людей вероятность дожить до 85 лет на 50–70% выше, чем у пессимистов. Фактическая же продолжительность жизни у оптимистов оказалась выше на 11–15%.