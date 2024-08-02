Дождь продлится в Москве до конца 2 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кратковременный дождь, местами ливень с грозой продлятся в Москве до конца дня 2 августа, предупредило управление МЧС по Москве.

Во время дождя ветер может усилиться до 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям и гостям города рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Вместе с тем ведомство обратилось к автомобилистам с призывом снизить скорость движения и увеличить дистанцию с идущими впереди машинами. Также водителям посоветовали отказаться от выполнения внезапных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями.

Дожди покинут Москву и область в ближайшие дни. Уже с воскресенья, 4 августа, в городе не будет существенных осадков. При этом воздух в столице в выходные дни может прогреться до 22–24 градусов тепла.

