Джетыгенов: маломобильные москвичи нуждаются в особой помощи при переезде по реновации

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Маломобильные жители Москвы нуждаются в особой помощи при переезде по программе реновации, поэтому необходимо подумать над внедрением услуги "Нестандартный переезд", в рамках которой горожане могли бы воспользоваться помощью волонтеров и добровольцев. Об этом заявил глава московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Общественного совета при префекте ЦАО Максим Джетыгенов.

"Иногда помощь человеку нужна даже просто, чтобы пройти от кареты скорой помощи до своей квартиры. А ведь переезд – в сотни, даже тысячи раз более сложная задача для наших маломобильных жителей", – подчеркнул он в рамках дискуссии круглого стола "Итоги реализации первого этапа программы реновации в Таганском, Красносельском и Басманном районе. Ближайшие перспективы реализации второго этапа программы".

Как отметил Джетыгенов, новая услуга может предоставить помощь в переезде для пожилых и лежачих больных москвичей. Также глава столичного отделения студенческого корпуса спасателей призвал сделать ее системной.

В дискуссии приняли участие члены Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Руслан Губайдуллин и Павел Данилин, начальник управления реновации префектуры ЦАО Александр Грудев и другие. Модератором встречи стал глава муниципального округа Таганский Карен Аперян.

Ранее волонтеры Южного округа столицы в рамках проекта "Навигатор доступности" провели мониторинг объектов городской инфраструктуры района Братеево, целью которого было оценить их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для добровольцев провели подробный инструктаж. Все о нюансах проверки ребятам рассказала руководитель проекта "Навигатор доступности" Татьяна Новикова.

