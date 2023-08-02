Психолог объяснила, к чему приводит недостаток отцовского внимания

Фото: 123RF/veresproduction

Недостаток отцовского внимания в детстве может привести к формированию установки негативного восприятия мужчины. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога и семейного психотерапевта Наталью Наумову.

"Недостаток отцовского внимания может повлиять на то, что каждый делает собственный вывод, что мужчины опасны или ненадежны. Формируется установка негативного восприятия мужчины", – сказала специалист.

Помимо этого, недостаток внимания от отца может в дальнейшем проявиться в нежелании ребенка создать собственную семью. В частности, дети таких родителей могут пытаться уходить в работу и избегать взаимоотношений внутри семьи.

Результатами действий отдаленного отца, по словам Наумовой, также могут стать проблемы ребенка с самооценкой и верой в себя.

Психотерапевт обратила внимание, что избежать подобных последствий могут дети, растущие в семье, где царят мир и уважение друг к другу.

Ранее 56% россиян заявили, что семья ассоциируется у них с любовью и поддержкой, 20% – с безопасностью и защитой. Также 41% опрошенных отметил высокий уровень доверия в семье – у них принято не только делиться новостями, но и обсуждать чувства и эмоции.

