Эксперт назвал главные признаки послеродовой депрессии

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Среди признаков послеродовой депрессии в том числе выделяются устойчивое снижение настроения и безразличие к себе и ребенку. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психотерапевта Алексея Вилкова.

По его словам, послеродовая депрессия чаще всего возникает в первые две недели после рождения ребенка.

Эксперт назвал семь признаков, по которым можно определить проблему. Среди них – устойчивое снижение настроения, апатия, равнодушие к себе и ребенку, а также тревожность, плаксивость, эмоциональная нестабильность и бессонница.

Как объяснил психотерапевт, послеродовая депрессия бывает трех степеней: легкой, средней и тяжелой.

При этом Вилков добавил, что если женщина испытывает указанные симптомы меньше двух недель, то послеродовая депрессия отсутствует.

"Легкая проходит в пределах одного месяца и может решиться сама собой. Если есть признаки затяжной депрессии, то здесь может понадобиться помощь психиатра или психотерапевта. Они назначат медикаментозную терапию антидепрессантами. Но при этом придется отказаться от лактации, потому что совмещать такие лекарства и кормление нельзя", – объяснил врач.

Наиболее страшными последствиями послеродовой депрессии Вилков назвал агрессию в отношении ребенка и склонность к суицидам.

Специалист также объяснил возникновение послеродовой депрессии наследственностью. По его словам, при изначальной склонности к такому состоянию вероятность впасть в депрессию выше. Вместе с тем в наследственном случае предотвратить подобное развитие событий "практически невозможно", подытожил Вилков.

Он резюмировал, что наследственное появление послеродовой депрессии связано с нарушением нейромедиаторов в головном мозге. Помочь женщине можно, минимизировав стресс и улучшив адаптацию к новой жизни.

Ранее в Госдуме призвали разработать системные меры лечения послеродовой депрессии. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратила внимание на то, что реальное количество страдающих от послеродовой депрессии женщин в несколько раз больше, чем официально подтверждено.

В связи с этим парламентарий призвала проводить опросы среди матерей, обеспечить регулярный контроль за их состоянием на протяжении некоторого времени после родов.

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