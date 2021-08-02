Еще 2 881 человек вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве от коронавируса вылечился еще 2 881 человек. Всего столичные врачи вылечили 1 366 386 человек, сообщает Оперативный штаб.

"В Москве выявлено 3 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 758 человек. На ИВЛ находятся 484 человека", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа умерли 75 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

В Оперштабе напомнили, что самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

Ранее в ВОЗ сообщили, что коронавирус продолжает мутировать, в связи с чем стоит ожидать появления более опасных его штаммов, чем зафиксированные к настоящему времени "Альфа", "Бетта", "Дельта" и "Гамма".

По мнению экспертов, отмечаемый в последние недели всплеск заболеваемости связан с более высокой степенью заразности штамма "Дельта", который обнаружен уже в 132 странах мира.