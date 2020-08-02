В Москве за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

У всех подтвержден диагноз пневмония, результат тестов на коронавирусную инфекцию был положительным. Общее число умерших от COVID-19 в городе – 4 498 человек.

Ранее в Оперштабе заявили, что за последнюю неделю выздоровело от коронавируса на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую, скончалось – на 34% меньше. За счет общедоступного ПЦР-тестирования в Москве увеличен охват тестируемых: за прошедшую неделю исследование прошли 308 511 пациентов, из них подтвердилось заболевание у 1,5%.

Еще три городских стационара, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы. Всего к оказанию плановой помощи вернулись 23 городских стационара. Для пациентов с COVID-19 и пневмонией в городе есть 10 819 коек, из них 69,4% свободны.

В России за последние сутки было зарегистрировано 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее количество случаев – 850 870, из них 242 713 приходится на Москву, в том числе 664 новых.