Центральный рынок в Москве не будет работать 3 августа из-за несогласованной акции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральный рынок на Рождественском бульваре закроют в субботу, 3 августа, из соображений безопасности, заявил управляющий директор рынка Евгений Моргачев.

"Принято решение, что в эти выходные Центральный рынок не будет работать. Связано это с тем, что я не могу обезопасить наших гостей, наших сотрудников по причине того, что здесь происходит", – цитирует его Агентство "Москва".

Моргачев выразил беспокойство в связи с происходящим. "Сам был свидетелем того, что происходило в предыдущие выходные. Сказать честно, испугался за себя, за гостей рынка, за тех гуляющих, приезжих в город", – признался он.

Директор рынка добавил, что решение насчет работы рынка на следующий день еще не принято. Он надеется, что несакционированные митинги закончатся быстро.

По словам Моргачева, причиненный рынку ущерб из-за несанкционированного митинга 27 июля составляет порядка 150 тысяч рублей. Завтра на работу не выйдут минимум 220 человек, так что максимальный убыток может достичь около двух миллионов рублей, уточнил он.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организовав несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Там также заявили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.