Врачи рассказали об опасности купания при некоторых болезнях

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Купание противопоказано при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете, передает РИА Новости.

Об этом рассказали психиатр и нарколог министерства здравоохранения Московской области Борис Белозеров и Виталий Холдин.

По их словам, также опасность при купании в водоемах представляет состояние опьянения, под воздействием которого "начинают преобладать процессы торможения".

В этот момент "больной перестает ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется, что также является частой причиной травм и несчастных случаев".

Ранее доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Исмаил Османов рассказал о мерах предосторожности при поездке на отдых у моря с маленькими детьми.