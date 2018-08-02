Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Температура воздуха в Москве в пятницу, 3 августа, достигнет 30 градусов. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.
"По прогнозу синоптиков 3 августа 2018 года на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью 13-15 градусов; в центре города – 18-20 градусов; днем – 28-30 градусов. Малооблачно. Без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метра в секунду", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.
В четверг, 2 августа, температура воздуха в Москве также достигла отметки +30 градусов. Синоптики утверждают, что это не предел. По мнению специалистов, столбики термометров могут подняться еще выше.
Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура в офисе поднялась выше 28,5 градуса. На самых жарких станциях метро раздают воду.
В такую погоду специалисты рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.
"Мосгорсправка": как защититься о жары
Однако по прогнозам метеорологов, уже в начале следующей недели аномальная жара в столице сменится резким похолоданием. Температура воздуха опустится до 17 градусов днем.
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