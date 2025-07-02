Menopause: женщины становятся добрее с возрастом

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Склонность к гневу у женщин уменьшается в среднем возрасте, выяснила международная команда ученых. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Menopause.

Согласно анализу, большинство показателей гнева, кроме подавляемого, включая темперамент, реакцию и враждебность, уменьшается с возрастом. Кроме того, на них влияет стадия репродуктивного старения, так как уровень гнева снижается у женщин среднего возраста. Это может свидетельствовать об улучшении способностей эмоциональной регуляции.

Доктор и заместитель медицинского директора The Menopause Society Моника Крисмас отметила, что на личную и профессиональную жизнь женщины может значительно влиять психологический аспект менопаузы. Колебания гормонов вызывают сильные перепады настроения, включая гнев и враждебность.

Авторы исследования отметили важность изучения этого вопроса. Дальнейшая работа поможет лучше понять проявления гнева в повседневной жизни женщин и разработать эффективные стратегии управления эмоциями в среднем и пожилом возрасте.

"Информирование женщин о возможных изменениях настроения и активное управление симптомами способны существенно улучшить качество жизни и здоровье", – подчеркнула Крисмас.

Всего в исследовании поучаствовали более 500 женщин от 35 до 55 лет.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что половина россиян негативно относится к свиданиям ради ужина. При этом 28% мужчин сообщили, что столкнулись с этим, и только 9% женщин признались, что ходили на такие свидания.

Социологи отметили, что такой разрыв может быть вызван как нежеланием женщин признавать подобные факты, так и в разнице интерпретаций.