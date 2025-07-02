У британца обнаружили рак после бокала выпитого вина

Фото: 123RF/rfranca

Реакция британца Саймона Боулера на выпитое вино оказалась симптомом рака. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина начал замечать, что чувствует опьянение после одного бокала красного вина. Кроме того, у него отмечались головокружение и нечеткость зрения по вечерам. Диагноз был поставлен после обследования.

Ранее врач-онколог Екатерина Архипова посоветовала вовремя проходить диспансеризацию, чтобы выявить онкологический процесс. Обнаружить злокачественное заболевание можно во время сдачи анализа кала на скрытую кровь, который отражает состояние желудочно-кишечного тракта, также эффективны УЗИ, маммография и колоноскопия, поделилась специалист.

