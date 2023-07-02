В России впервые за год упали цены на новостройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России зафиксировали падение цен на новостройки впервые с лета 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев сообщил, что максимальное снижение цены среди крупных городов было зафиксировано в Москве, где за последний месяц средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,8%.

Цены на новостройки упали также в Перми, Казани, Краснодаре и Тюмени.

"При этом, по сравнению с предыдущим годом, средняя стоимость "квадрата" в новостройках выросла всего на 3,7 процента, тогда как в 2022-м рост составлял 22,6 процента, а в 2021-м – 33,6 процента", – заявил Зайцев.

Заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Элина Ханнанова заявила, что снижение цен в основном связано с выходом новых проектов, стоимость квадратного метра в которых традиционно ниже.

Ранее аналитики сервиса "Домклик" назвали районы Москвы с самой низкой стоимостью новостроек. Самые бюджетные предложения по продаже первичного жилья представлены в Бибирево, Южном Бутово и Митино.