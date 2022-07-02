В России за сутки госпитализировали 1 112 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 112 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 3,1% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего за минувшие 24 часа в стране выявлено 3 285 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 396, Санкт-Петербург – 257, Московскую область – 249 и Ростовскую область – 116.

От последствий заболевания скончался 51 пациент с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус. После прохождения лечения выздоровели 3 488 человек.

С начала пандемии в России зафиксировано 18 436 679 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 865 093 человек.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

