Москвичам пообещали жару в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 2 июля, в столице ожидается переменная облачность и до 28 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов тепла, по области – от 24 до 29 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что с 2 по 8 июля в Подмосковье ограничат доступ граждан в леса из-за пожароопасной обстановки. По словам главы комитета лесного хозяйства области Олега Баженова, с начала текущей недели в Московской области уже было ликвидировано девять пожаров общей площадью 1,45 гектара.

