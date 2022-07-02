Кардиолог рассказал, как пережить жаркие летние ночи

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Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в разговоре с Москвой 24 посоветовал развешивать мокрые полотенца, проветривать комнату или включать кондиционер, чтобы пережить жаркие летние ночи.
"Наиболее правильно, если есть кондиционер. Его можно включить в одной комнате, а самим находиться в другой, чтобы не под кондиционером спать, потому что легко простыть", – отметил специалист.
Если кондиционера нет или он находится в одной комнате со спящим, можно воспользоваться и другими методами. "То есть окошки в нескольких местах открыть, форточки или фрамуги, и будет проветривание", – уточнил Серебрянский.
Ранее россиянам напомнили, какие напитки лучше не употреблять в жару. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала не пить пакетированные соки и сладкую газированную воду из-за большого содержания сахара в них.
Также следует исключить кофе, поскольку его употребление увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. То же самое касается и кофеиносодержащих напитков, в том числе энергетиков.
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