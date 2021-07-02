Терапевт назвала своевременным решение о самоизоляции для больных ОРВИ

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Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 прокомментировала решение столичных властей о необходимости соблюдения самоизоляции пациентов с ОРВИ.
Ранее о принятом решении объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Мера реализуется в связи с решением департамента здравоохранения города приравнивать всех пациентов с ОРВИ к заболевшим коронавирусной инфекцией. Карантин москвичи должны соблюдать до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19, уточнила Ракова.
По словам терапевта, такие меры можно было предпринять и раньше.
"Если человек почувствовал простудные симптомы в виде температуры, тремора, потения, головокружения, в целом ухудшение самочувствия, при любом из этих показаний сразу нужно изолироваться. В тот же день вызывать врача и выполнять назначенную им терапию. Подобные рекомендации Всемирной организации здравоохранения существуют очень давно", – отметила специалист.
По мнению собеседницы Москвы 24, принятое решение замедлит распространение инфекции, ускорит процесс выздоровления, сократится риск тяжелый последствий заболевания.
"Сейчас распространение идет за счет недостаточной изоляции пациентов. Если мы сможем изолировать всех пациентов с симптомами, ситуация значительно улучшится", – добавила врач-терапевт.
Ранее россияне рассказали о своем отношении к локдауну. По данным опроса, 51% респондентов высказались против такого решения. Они объясняют это тем, что локдаун может окончательно убить экономику.
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