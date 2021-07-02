Терапевт назвала своевременным решение о самоизоляции для больных ОРВИ

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Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 прокомментировала решение столичных властей о необходимости соблюдения самоизоляции пациентов с ОРВИ.

Ранее о принятом решении объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Мера реализуется в связи с решением департамента здравоохранения города приравнивать всех пациентов с ОРВИ к заболевшим коронавирусной инфекцией. Карантин москвичи должны соблюдать до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19, уточнила Ракова.

По словам терапевта, такие меры можно было предпринять и раньше.





Людмила Лапа врач-терапевт Любое ОРВИ сейчас нужно приравнивать к ковиду. И не надо ждать точный диагноз, при симптомах обязательно необходима самоизоляция. И лечить ОРВИ нужно с первого дня, как и коронавирус.

"Если человек почувствовал простудные симптомы в виде температуры, тремора, потения, головокружения, в целом ухудшение самочувствия, при любом из этих показаний сразу нужно изолироваться. В тот же день вызывать врача и выполнять назначенную им терапию. Подобные рекомендации Всемирной организации здравоохранения существуют очень давно", – отметила специалист.

По мнению собеседницы Москвы 24, принятое решение замедлит распространение инфекции, ускорит процесс выздоровления, сократится риск тяжелый последствий заболевания.





Людмила Лапа врач-терапевт Если на эти цели мы сможем обеспечить большое количество врачей, то, в принципе, мы сможем резко сократить число заболевших и за месяц. За этот срок можем спокойно с 7–8 тысяч заболевших выйти до тысячи.

"Сейчас распространение идет за счет недостаточной изоляции пациентов. Если мы сможем изолировать всех пациентов с симптомами, ситуация значительно улучшится", – добавила врач-терапевт.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к локдауну. По данным опроса, 51% респондентов высказались против такого решения. Они объясняют это тем, что локдаун может окончательно убить экономику.

