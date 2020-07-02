Жители Волгоградской области проголосовали за возвращение московского времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 65% жителей Волгоградской области одобрило переход с местного на московское время. Против высказались 34% проголосовавших, сообщает РИА Новости.

Опрос жителей о времени проходил в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, в нем приняли участие 74% голосующих.

Губернатор области Андрей Бочаров отметил, что сейчас организаторы опроса подводят итоги, в ближайшее время с результатами ознакомится местный парламент.

Регион перешел на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного референдума в день выборов президента РФ. В марте 2020 года депутаты облдумы решили провести новый опрос.