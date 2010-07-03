В ФАС опровергли подорожание мяса в России на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Федеральная антимонопольная служба России опровергла сокращение объемов поставок мяса на российский рынок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ФАС Андрея Цыганова.

"Цены на рынке мяса формируются под воздействием спроса и предложения, а в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для сокращения объемов поставок мяса на отечественный рынок", – сказал Цыганов.

Он также добавил, что сотрудники ФАС регулярно следят за ценами продуктов питания в России. Он пояснил, что результаты мониторинга являются основанием для применения мер антимонопольного регулирования.

Ранее в Национальной кормовой ассоциации рассказали о возможном повышении цены на мясо птицы, говядину и свинину на 10%. Отмечалось, что скачек цен должен был произойти из-за подорожания добавок, нужных для питания животных.

В министерстве пояснили, что проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года. Постановление касалось перечня товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке.

