В ФАС опровергли подорожание мяса в России на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Федеральная антимонопольная служба России опровергла сокращение объемов поставок мяса на российский рынок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ФАС Андрея Цыганова.
"Цены на рынке мяса формируются под воздействием спроса и предложения, а в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для сокращения объемов поставок мяса на отечественный рынок", – сказал Цыганов.
Он также добавил, что сотрудники ФАС регулярно следят за ценами продуктов питания в России. Он пояснил, что результаты мониторинга являются основанием для применения мер антимонопольного регулирования.
Ранее в Национальной кормовой ассоциации рассказали о возможном повышении цены на мясо птицы, говядину и свинину на 10%. Отмечалось, что скачек цен должен был произойти из-за подорожания добавок, нужных для питания животных.
В министерстве пояснили, что проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года. Постановление касалось перечня товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.