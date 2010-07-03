Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:26

В ФАС опровергли подорожание мяса в России на 10%

общество экономика еда

19:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Федеральная антимонопольная служба России опровергла сокращение объемов поставок мяса на российский рынок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ФАС Андрея Цыганова.

"Цены на рынке мяса формируются под воздействием спроса и предложения, а в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для сокращения объемов поставок мяса на отечественный рынок", – сказал Цыганов.

Он также добавил, что сотрудники ФАС регулярно следят за ценами продуктов питания в России. Он пояснил, что результаты мониторинга являются основанием для применения мер антимонопольного регулирования.

Ранее в Национальной кормовой ассоциации рассказали о возможном повышении цены на мясо птицы, говядину и свинину на 10%. Отмечалось, что скачек цен должен был произойти из-за подорожания добавок, нужных для питания животных.

В министерстве пояснили, что проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года. Постановление касалось перечня товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке.

Читайте также

общество экономика еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика