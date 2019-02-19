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09:26

В ФАС объяснили рост цен на продукты

экономика

09:26

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Замглавы ФАС Андрей Цыганов объяснил, что стоимость товаров должна расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль, которую будут вкладывать в развитие производства. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Цыганова, резкое подорожание мяса птицы и яиц в 2018 году связано с тем, что в последние годы отрасль активно развивалась. Это развитие сопровождалось снижением цен. Однако, как он пояснил, продолжаться бесконечно это не могло: компаниям рано или поздно нужно было бы отдавать кредиты и долги.

Замглавы ФАС Андрей Цариковский ранее рассказал о причинах весеннего скачка цен на топливо на бирже. По его мнению, это могло быть вызвано сговором трейдеров. Цариковский уточнил, что пока речь идет только о двух трейдерах, но крупных. Планируется возбудить антимонопольное дело.

Резкого изменения цен на авиабилеты в ФАС не ожидают. Сближение ставок аэропортовых сборов, взимаемых с российских и иностранных авиакомпаний, к этому не приведет.

экономика

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