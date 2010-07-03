В "Ильюшине" опровергли данные о массовых увольнениях

В Авиационном комплексе имени Ильюшина опровергли информацию о массовых увольнениях сотрудников.

"Сокращается количество уровней управления. Ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. При этом конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы компании.

Ранее ТАСС сообщил, что из "Ильюшина" ушли заместители гендиректора по экономике, юридическим вопросам, кадрам и маркетингу, а также руководители проектов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

Компания входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Производит новейшие транспортники Ил-76МД-90А, разрабатывает топливозаправщик Ил-78М-90А, легкий транспортник Ил-112В.

В апреле этого года на предприятии сменилось руководство – вместо Алексея Рогозина гендиректором был назначен Юрий Грудинин. До недавнего времени он являлся главой Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева.

