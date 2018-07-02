Россиянам напомнили о правилах поведения на воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам не рекомендуется купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра и уплывать далеко на надувных матрасах. Рекомендации спасателей приводит РИА Новости со ссылкой на представителя подмосковного главка МЧС.

Спасатели отмечают, что если начинаешь уходить под воду, нельзя поддаваться панике. Необходимо стараться удерживаться на воде при помощи энергичных движений рук и ног, а также сильно откашляться, если вода попала в легкие.

Если вы увидели, что тонет человек, нужно бросить ему плавающий предмет.

"Добираясь до пострадавшего вплавь, учитывайте течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу", – подчеркнул представитель МЧС.

Признаками утопления, как отмечается, являются выделение пены изо рта, посинение кожи, расширение зрачков, остановка дыхания и сердца.