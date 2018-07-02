Россиянам напомнили о правилах поведения на воде

2 июля, 15:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россиянам не рекомендуется купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра и уплывать далеко на надувных матрасах. Рекомендации спасателей приводит РИА Новости со ссылкой на представителя подмосковного главка МЧС.
Спасатели отмечают, что если начинаешь уходить под воду, нельзя поддаваться панике. Необходимо стараться удерживаться на воде при помощи энергичных движений рук и ног, а также сильно откашляться, если вода попала в легкие.
Если вы увидели, что тонет человек, нужно бросить ему плавающий предмет.
"Добираясь до пострадавшего вплавь, учитывайте течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу", – подчеркнул представитель МЧС.
Признаками утопления, как отмечается, являются выделение пены изо рта, посинение кожи, расширение зрачков, остановка дыхания и сердца.
Правила безопасного поведения на воде
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: