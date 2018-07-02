Роскачество сравнило чешское и российское пиво

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Качество светлого фильтрованного пива одной и той же чешской марки, произведенного в России и за рубежом, находится
почти на одном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
Специалисты проанализировали аналогичные виды пива Krušovice Světlé Royal, сваренного в России, и Krusovice Imperial, произведенного в Чехии. Согласно данным исследования, в обоих случаях массовая доля соложеных продуктов (качество и количество солода, которое в России нормируется Федеральным законом №171) превысила 80 процентов. Кислотность и pH оказались на одном уровне. В обоих образцах нет искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей, консервантов.
Замруководителя Роскачества Елена Саратцева заключила, что место производства пива одного бренда на качество готового продукта не влияет. Оно зависит от культуры производства и умения производителя наладить производственные процессы, подчеркнула она.
Представитель производителя заявил, что эти два светлых пива из разных стран почти идентичны по рецептуре. Расхождения в цене он объяснил именно местом производства: локализация производства пива в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах.
Перед ЧМ-2018 Роскачество проверило 40 крупнейших брендов светлого фильтрованного пива на российском рынке. В ведомстве также назвали регионы с лучшим хлебом и рассказали, как правильно выбирать креветки.
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