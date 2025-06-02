Терапевт Тен: кажущийся пресным хлеб содержит много соли

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Хлеб и хлебобулочные изделия, несмотря на кажущуюся пресность, содержат в себе много соли. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской клинической больницы Подмосковья Зарему Тен.

"Колбасы, сосиски, мясные деликатесы, копчености вообще являются лидерами по содержанию соли и нитритов. Сыры, особенно твердые и плавленые, также содержат много соли", – указала она.

Большое количество соли также содержится в фастфуде, пицце, полуфабрикатах, соусах и таких снеках, как чипсы, сухарики и так далее. Большие дозы соли добавляются в них для улучшения вкуса и увеличения срока годности.

Соль есть и в супах быстрого приготовления, а также в бульонных кубиках. Поэтому без досолки готового блюда люди все равно компенсируют лишь часть "скрытой" соли, уточнила специалист. Кроме того, соль применяется при консервировании рыбных, мясных, бобовых и овощных продуктов, напомнила Тен.

К неприятным последствиям может привести и переедание. При этом слабость и усталость после употребления пищи только усилится, отметила врач-диетолог Ирина Писарева в интервью радио Sputnik.

"Процесс переваривания пищи требует энергии, и после еды он активируется в зависимости от количества съеденного, направляет все ресурсы организма на переваривание еды, происходит выброс инсулина и гормонов", – пояснила эксперт.

При этом уровень инсулина поднимается после углеводистой пищи, усиливаясь синтезом серотонина. То есть после употребления такой еды человек начинает хорошо себя чувствовать, у него поднимается настроение. Мозг думает, что это причина для успокоения и небольшого отдыха.

После употребления сладкого или высокоуглеводистой пищи происходит гипергликемия. Уровень сахара в организме падает, вызывая слабость и желание поспать.

Избежать чувства усталости удастся, если выбирать в пищу легкие белковые блюда и овощи. Также имеет значение объем еды.

"Если еда была достаточно обильной и жирной и есть проблемы с пищеварением, например, вздутие или изжога, то лучше сразу не ложиться спать. Вместо сна можно сделать небольшую прогулку на 10–15 минут, выпить воды или зеленый чай. И многие еще пользуются дыхательными упражнениями, которые помогают улучшить обмен веществ и не уснуть", – заключила специалист.

Ранее врач-детолог Дарья Русакова рассказывала, что консервы опасны для здоровья, так как содержат тяжелые металлы, большое количество соли и вредное для организма вещество бисфенол А. Избыток соли в консервах повышает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. При норме 5 граммов соли в сутки в рассоле одной банки тунца содержится около 3,5 грамма соли.

