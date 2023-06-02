Эксперт рассказала, как запомнить момент перекрытия воды перед уходом из дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Перед уходом из дома можно сфотографировать, как выключаете воду и электроприборы, или проговорить все свои действия вслух. По словам эксперта по безопасности Елены Приоровой, это позволит избавить себя от лишних переживаний, сообщает News.ru.

"Если уезжаете надолго, можно, конечно, записать свои действия или сфотографировать: как перекрываете воду, отключаете электроприборы. Но не каждый же день это делать, особенно если спешите. Кроме того, смартфон может разрядиться, а страх и паника останутся и возьмут верх над разумом", – объяснила она.

Другим действенным способом является проговаривание своих действий, считает эксперт. Так, проверяя перед выходом, все ли выключено, можно говорить: "утюг отключен, краны на кухне и ванной закрыты, окна закрыты, дверь закрыта на два оборота". Этот способ даст возможность сконцентрироваться и запомнить, что все необходимые меры безопасности были соблюдены.

Приорова рекомендовала родителям обучить этому приему своих детей. По ее мнению, нужно, чтобы ребенок знал, какие последствия могут быть из-за оставленных электроприборов и незакрытого крана.

Ранее россиянам напомнили об опасности оставленных без присмотра на зарядке телефонов и пауэрбанков. Замначальника департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов рассказал, что устройства, подключенные к питанию от электросети, часто становятся причиной пожаров.

Кроме того, по его словам, причиной возгораний также бывает перехлест проводов на линиях электропередачи.



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