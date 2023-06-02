Эксперт заявил, что не стоит обязывать учителей оказывать медпомощь детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Не стоит обязывать учителей оказывать медицинскую помощь детям, поскольку это очень большая ответственность, считает член правления "Лиги образования" Михаил Кушнир. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Так эксперт прокомментировал принятый Госдумой закон о праве педагогов оказывать первую помощь учащимся.

"Получается, это будет уже обязанность учителя, и мы на него взгромоздим дополнительный и очень ответственный блок работы. Обязанность – фактически ответственность", – высказался он.

Кушнир обратил внимание на то, что раньше обязанности были четко разделены. Так, преподаватели отвечали за образование, а руководство школы должно было обеспечить медработника, который мог бы в случае необходимости оказать помощь. Именно специалист с медицинским образованием занимался проблемами со здоровьем, подчеркнул эксперт. Теперь же эта граница будет размыта, резюмировал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила наделить учителей статусом, который будет сопоставим с госслужащим. Она также предложила установить среднюю зарплату учителям не ниже средней зарплаты госслужащего по стране, а также предоставить право на медобслуживание, аналогичное праву госслужащего.

Эксперты отметили, что инициатива об особом статусе педагогов достойна уважения, однако она не нова: подобные законопроекты обсуждаются с 2000-х годов.



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