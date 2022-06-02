Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлены 353 новых случая коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 10 пациентов, выздоровел 371 человек. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что отказываться от коронавирусных ограничений пока рано. Из-за снятия ограничительных мер россияне оказались в очень уязвимом положении. По его словам, история с COVID-19 уже на исходе, однако 1–2 "серьезных витка" еще могут быть.

