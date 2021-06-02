Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

До конца этой недели в столице ожидается солнечная погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"На этой неделе без осадков и солнечно", – отметила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.

По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.

