Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
До конца этой недели в столице ожидается солнечная погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
"На этой неделе без осадков и солнечно", – отметила специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.
По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.
В столице 1 июня стало самым холодным за 54 года