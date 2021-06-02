В ЦБ дали совет россиянам по хранению сбережений

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Сбережения стоит хранить в ликвидной и надежной форме, например на банковском вкладе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
В регуляторе обратили внимание на важность формирования подушки безопасности, благодаря которой в случае потери работы, незапланированных расходов или по другим причинам удастся обеспечить себе комфортное существование без потери качества жизни.
"Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например в виде банковского вклада (депозита), который предполагает государственные гарантии сохранности и защищает накопления от инфляции, или в виде ОФЗ – в самых надежных бумагах на российском фондовом рынке", – отметили в Центробанке.
В пресс-службе уточнили, что инвестирование не является способом сбережения средств, так как подразумевает риск лишиться накоплений в случае неблагоприятной ситуации на рынке.
Ранее финансовый консультант Денис Ушаков назвал основные правила, следуя которым можно начать откладывать финансовую подушку безопасности. Первым накоплением желательно сделать сумму, которая покрывала бы обязательные ежемесячные расходы как минимум в течение трех месяцев, отметил эксперт.
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