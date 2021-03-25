Финансовый консультант перечислил правила накопления подушки безопасности

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Финансовый консультант Денис Ушаков в беседе с Москвой 24 назвал основные правила, следуя которым можно начать откладывать финансовую подушку безопасности.
Первым накоплением желательно сделать сумму, которая покрывала бы обязательные ежемесячные расходы как минимум в течение трех месяцев, указывает эксперт. Оптимальный запас подушки безопасности при этом составляет полгода, подчеркнул Ушаков.
"Чтобы оценить, какие расходы являются обязательными, а от каких в случае критической ситуации можно отказаться, нужно понимать структуру своих трат. В идеале необходимо начать отслеживать расходы, благо сейчас для этого есть множество приложений для смартфонов. Когда вы увидите, куда тратите деньги, сразу станет понятно, от чего можно отказаться", – отметил эксперт.
Ушаков подчеркнул, что совершенно точно в обязательные платежи необходимо включать такие статьи, как коммунальные расходы, продукты питания, кредиты, мобильная связь и интернет. В подушке безопасности можно не учитывать, к примеру, походы в рестораны или развлечения.
"Но здесь подход каждый определяет в меру своих доходов. Кому-то будет легко и полностью учесть все свои расходы, и сформировать подушку так, чтобы покрывать их целиком. А кому-то проще накопить хотя бы подушку для покрытия обязательных платежей", – заявил Ушаков.
Если человек до решения накопить никогда не откладывал деньги на подушку безопасности, ему будет сложно сразу начать этот путь с больших сумм, продолжает Ушаков. Поэтому в данной ситуации можно стартовать с минимальных 10% от дохода ежемесячно.
"В любом случае финансовая подушка безопасности – это важная вещь. Даже если вы можете откладывать хотя бы 5% от дохода, это нужно делать. Так можно дать себе больше маневра в будущем, если случится непредвиденная ситуация", – считает эксперт.
Для накоплений многие банки в настоящее время предлагают дебетовые карты, по которым начисляется определенный процент. Но для его получения клиенту могут быть выставлены определенные условия по расходам. Например, иногда необходимо потратить в месяц определенную сумму денег. В таком случае процент начисляется на остаток по счету, объясняет Ушаков.
"По таким счетам проценты не очень большие, порядка 3-4% максимум. Но тем не менее какая-то доходность все равно присутствует", – добавил собеседник Москвы 24.
По возможности в банковских приложениях такие карты стоит скрывать, советует Ушаков. Это необходимо, чтобы лишний раз не залезать в копилку для текущих расходов. При этом эксперт рекомендует с осторожностью подходить к хранению сбережений на карте с кешбэком.
"Здесь многое зависит от того, умеете ли вы контролировать свои расходы. С одной стороны, кешбэк – реальная возможность вернуть часть потраченных денег. С другой – банки зачастую делают программы, которые стимулируют человека тратить как можно больше. По итогам месяца может получиться, что из подушки ради получения кешбэка ушла сумма, которая гораздо больше той, что была заложена изначально", – предупреждает Ушаков.
Ранее стало известно, что почти четверти россиян (23%) при увольнении не хватит денег на неделю. Вместе с тем 20% опрошенных рассказали, что их средств будет достаточно на две недели.
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