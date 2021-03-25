В РАНХиГС рассказали, как безопасно приумножить накопления

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Получению высоких доходов сопутствуют большие риски, однако можно найти компромиссное решение. Об этом сообщил проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.
Он отметил, что наименее рискованным вариантом накопления денег, кроме открытия банковского депозита, является инвестирование в облигации федерального займа.
"Все-таки эмитентом является правительство Российской Федерации, бумаги надежные. Здесь доходность, как правило, выше, чем по депозитам в банках", – цитирует Марголина News.ru.
Специалист также добавил, что в погоне за высокой доходностью стоит обратить внимание и на торговлю акциями, но этот способ вложения денег является достаточно рискованным. Те, кто ищет высокую доходность, а также готов к рискам, могут попробовать свои силы на рынке акций. Данный способ считается ненадежным, уточнил эксперт.
Помимо этого, он предостерег от инвестиций в криптовалюту, сравнив это с игрой в казино.
Ранее экономист рассказал, как россиянам избежать работы до пенсии. Эксперт напомнил, что в советское время неработающих людей трудоспособного возраста называли тунеядцами. При этом позволить вольготную жизнь без работы могли немногие. Сейчас же россияне могут прожить до пенсии, не работая.
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