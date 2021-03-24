Экономист рассказал, как россиянам избежать работы до пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Не работать до пенсии могут дети богатых родителей и те, кто вступит в брак по расчету. Такое мнение в беседе с News.ru высказал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.
Эксперт напомнил, что в советское время неработающих людей трудоспособного возраста называли тунеядцами. При этом позволить вольготную жизнь без работы могли немногие. Сейчас же россияне могут прожить до пенсии, не работая.
"Первым вариантом дожить до пенсионных выплат, не работая, можно через семью. Иными словами – нужно иметь богатых родителей, которые будут содержать человека, а после смерти обеспечат имуществом", – сказал Смирнов.
Он добавил, что другой вариант – найти обеспеченного партнера и вступить в брак.
"Есть также вариант получения инвалидности, не дай бог, конечно. Но пенсии по ней небольшие, и это не является выходом", – отметил эксперт.
В качестве последнего варианта Смирнов предложил работать не на постоянной основе, ограничивая при этом собственные потребности.
Ранее россиянам рассказали, куда можно инвестировать небольшую сумму. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что систематическое инвестирование является одним из лучших способов долгосрочных накоплений.
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